Британське випробування ядерної ракети Trident II завершилось невдачею

Королівський військово-морський флот Великої Британії провалив випробування американської ракети Trident II. Після запуску з британської атомної субмарини вона впала за кілька метрів від неї.

Про це пише таблоїд Sun.

Одну неозброєну ракету Trident II випустили із субмарини HMS Vanguard біля узбережжя Флориди. Ракета мала пролетіти майже 6 000 км і впасти в океан між Бразилією і Західною Африкою.

За даними видання, прискорювачі першого ступеня не спалахнули. Ракета з муляжами боєголовок впала в океан поблизу субмарини й затонула. На борту субмарини у цей час перебував міністр оборони Британії Грант Шаппс разом з першим лордом адміралом сером Беном Кі.

У Міністерстві оборони Британії підтвердили, що під час навчань 30 січня сталася «аномалія», але заявили, що ядерні сили стримування залишаються «ефективними», пише The Times.

«Під час випробування сталася аномалія. З міркувань національної безпеки ми не можемо надати додаткову інформацію про це, проте ми впевнені, що аномалія була специфічною, тому немає жодних наслідків для надійності ракетних систем і запасів Trident в цілому. Ядерні сили стримування Великої Британії залишаються безпечними, надійними й ефективними», — сказав представник МО Британії.

Адмірал Бен Кі в соцмережі Х відзначив «взірцеву роботу» екіпажу, попри критичні заголовки в медіа».

Тим часом видання Euronews пише, що другий невдалий тест підриває довіру до британських сил ядерного стримування.