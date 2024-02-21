Помер Герой України і співавтор Конституції Степан Хмара

Громадський діяч, дисидент, Герой України, депутат трьох скликань Верховної Ради та співавтор Конституції України Степан Хмара помер на 87-му році життя.

Про це повідомила його дружина Роксолана Хмара.

«Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли, і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу!» — написала вона.

Степан Хмара був українським політиком, правозахисником, лікарем, дисидентом в період перебудови, політвʼязнем радянських концтаборів, народним депутатом України І, II та IV скликань. Також він був активним учасником Помаранчевої революції 2004 року з підтримкою Віктора Ющенка. Водночас Степан Хмара відомий критикою всіх президентів України.