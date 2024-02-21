Київський готель «Україна» оцінили в понад мільярд гривень. Приватизацію планують наприкінці літа

Київський готель «Україна» у Фонді держмайна України оцінили в понад мільярд гривень. Аукціон із його приватизації планують провести наприкінці літа.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль у інтервʼю Mind.ua.

«Ми вже завершили процедуру оцінки готелю — це 1,039 млрд грн без ПДВ. Готуємося наразі до аукціону, який плануємо наприкінці літа — можливо, навіть зайдемо у III квартал», — заявив голова ФДМУ.

Він додав, що зараз готель функціонує краще, ніж рік тому. Це пояснюється більшою кількістю гостей та конференцій — їх проводять не менше 15 на місяць. Голова Фонду держмайна сказав, що готель представлять іноземним операторам. Вони цікавляться ним і «розглядають як перспективну пʼятірку», хоча поки він має 4 зірки.