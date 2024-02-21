Київський готель «Україна» оцінили в понад мільярд гривень. Приватизацію планують наприкінці літа

Київський готель «Україна» у Фонді держмайна України оцінили в понад мільярд гривень. Аукціон із його приватизації планують провести наприкінці літа.
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль у інтервʼю Mind.ua.
«Ми вже завершили процедуру оцінки готелю — це 1,039 млрд грн без ПДВ. Готуємося наразі до аукціону, який плануємо наприкінці літа — можливо, навіть зайдемо у III квартал», — заявив голова ФДМУ.
Він додав, що зараз готель функціонує краще, ніж рік тому. Це пояснюється більшою кількістю гостей та конференцій — їх проводять не менше 15 на місяць. Голова Фонду держмайна сказав, що готель представлять іноземним операторам. Вони цікавляться ним і «розглядають як перспективну пʼятірку», хоча поки він має 4 зірки.
- Готель «Україна» має 6 конференц-залів, кімнати для переговорів, паркінг, фонд у 363 номери. За час воєнного стану він був незаповненим і накопичив понад 45 млн грн боргів. 19 січня 2024 року в ФДМУ анонсували приватизацію обʼєкта. Цього року Фонд держмайна має забезпечити надходження до держбюджету в розмірі 4 млрд грн.