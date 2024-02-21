Хусити атакували корабель США з гуманітарною допомогою, яка прямувала до Ємену

Хусити 19 лютого атакували американський корабель Sea Champion, який ішов під грецьким прапором. Він перевозив гуманітарну допомогу до Ємену.

Про це повідомили в Центральному командування США.

Одна з ракет вибухнула поруч із судном і спричинила незначні пошкодження. Після цього корабель, який віз зерно в єменський порт Аден, продовжив рух. За останні пʼять років судно Sea Champion 11 разів доставляло гуманітарну допомогу в Ємен.

У США заявили, що агресія хуситів у регіоні посилила і без того високий рівень потреби в постраждалому від конфлікту Ємені. Гуманітарна криза в регіоні залишається однією з найбільших у світі — понад 80% мешканців Ємену потребують гуманітарної допомоги.

Що відбувається у Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що його також підтримує Іран. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці та в Червоному морі, через яке проходить важливий торговий шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. Авіація і кораблі того дня вдарили по аеродромах, системах ППО, ракетних майданчиках, складах і радарах. Штати готуються до тривалої військової кампанії проти хуситів.

19 лютого 2024 року Європейський Союз розпочав оборонну морську операцію Eunavfor Aspides для відновлення і захисту свободи судноплавства в Червоному морі та Перській затоці.

Через ризики свої кораблі в обхід Червоного моря почали пускати великі світові контейнерні перевізники, такі як Maersk, що негативно вплинуло на бізнес.