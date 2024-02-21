У 2023 році кількість справ про шахрайство в Україні була рекордною

У 2023 році в Україні відкрили 82,6 тис. кримінальних проваджень за статтею про шахрайство, що було у 2,6 раза більше за показник 2022 року. Це вперше за тривалий час в Україні зафіксували сплеск активності шахраїв.

Про це пише «Опендатабот» з посиланням на дані Офісу генпрокурора.

Останнього разу рекорд у справах за шахрайство встановили у 2013 році, коли кількість нових проваджень сягнула понад 47 тисяч. Надалі цифра спадала, але після повномасштабного російського вторгнення почала зростати.

До того ж у січні 2024 року відбувся ще один рекорд — 8 421 відкрите провадження за місяць, що у 1,4 раза більше, ніж у січні 2023 року.

Утім, з початком повномасштабної війни кількість справ за статтею про шахрайство, які доходять до суду, стала менше. У 2021 році таких було 34%, а в останні два роки — 18%.