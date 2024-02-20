Україна через польські протести планує відкрити новий експортний маршрут Дунаєм

Україна планує прокласти додатковий маршрут через річку Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня. Таке рішення повʼязане з блокуванням польськими протестувальниками поставок сільськогосподарської продукції через сухопутний кордон, пише Bloomberg.

Дунай став пріоритетним шляхом для українських постачань після того, як росія вийшла із «зернової угоди» щодо Чорного моря. Проте значну кількість сільськогосподарських культур також перевозять залізницею та автомобільним транспортом.

«Наші плани на цей рік — усунути всі штучні перешкоди для експортерів, і ми працюємо над покращенням внутрішньої логістики», — заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтервʼю в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, плануються контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія передбачуваніша, ніж польський кордон.

Пропонований новий маршрут, деталі якого поки що невідомі, проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини.