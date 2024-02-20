Росіяни вбили на Харківщині ще двох цивільних

Російські окупанти близько 16:50 20 лютого атакували дроном-камікадзе цивільну автівку в селі Петропавлівка Купʼянського району. Відомо про трьох постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В автівці було троє людей: 38-річний водій та ще один цивільний 50-річний чоловік загинули на місці, а 48-річну дружину останнього з пораненнями доставили в лікарню.

Усі троє — робітники місцевої ферми. Вони поверталися додому після роботи.