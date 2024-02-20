В Україні спростили процес анулювання права власності на знищене житло

Для укладання угоди купівлі-продажу нової домівки буде достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Цей документ допоможе припинити право власності на знищене житло.

Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Витяг можна буде отримати:

у нотаріуса;

державного реєстратора в ЦНАП;

у міськраді громади, де був розташований знищений обʼєкт нерухомості.

Раніше для анулювання права власності та придбання нової домівки потрібно було збирати пакет документів. Потім надавати його в бюро технічної інвентаризації, чекати на огляд фахівців і занесенння в Єдину державну електронну систему в сфері будівництва (ЄДЕССБ). На основі цих даних нотаріуси анулювали право власності.

Припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше за отримання в «Дії» житлового сертифікату та бронювання за ним коштів на придбання нової домівки.

Раніше ми надавали інструкцію, як придбати нове житло на сертифікати «єВідновлення».

Станом на 19 лютого українці використали вже 813 сертифікатів на 1,7 мільярда гривень, ще 269 родин забронювали кошти на придбання домівки за сертифікатом.