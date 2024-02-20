У Південній Кореї пастора засудили за сексуальне насильство над підлітками-втікачами з КНДР

У Південній Кореї на пʼять років увʼязнили пастора Чун Кі Вона, який допомагав північнокорейським біженцям. Його визнали винним у сексуальному насильстві над підлітками-втікачами з КНДР.

Про це пише CNN.

Центральний районний суд Сеулу визнав Чун Кі Вона винним у сексуальному насильстві над шістьма неповнолітніми, яке він вчиняв між 2016 і 2023 роками. Усі постраждалі були або північнокорейськими біженцями, або дітьми біженців.

Південнокорейський пастор Чун Кі Вон.

Чун Кі Вон був головою християнської організації допомоги Durihana, яка, за його словами, допомогла понад 1 000 перебіжчиків з Північної Кореї дістатися Сеулу. Також ця організація керує школою-інтернатом для дітей з КНДР — там їх навчають християнської віри. У висновку суду йдеться, що Чун Кі Вон був директором школи і розбещував неповнолітніх, маючи «абсолютний вплив» на потерпілих.

Окрім пʼятирічного увʼязнення, Чун Кі Вону також присудили 80-годинну програму лікування, призначену для сексуальних злочинців. Йому також заборонили протягом пʼяти років працювати в організаціях, повʼязаних із дітьми та молоддю з інвалідністю.

Біженці, які тікають з Північної Кореї, часто долають кордон КНДР через Китай, перш ніж спробувати дістатися до Південної Кореї. Але Китай — близький союзник Пхеньяну і не вважає північнокорейських перебіжчиків біженцями, натомість розглядає їх як нелегальних економічних мігрантів. Відповідно до угоди про кордон з Північною Кореєю, Китай примусово їх депортує.

За словами активістів, після повернення до Північної Кореї перебіжчикам загрожують тортури, сексуальне насильство, каторга, увʼязнення в політичних таборах або таборах перевиховання чи навіть страта з боку держави. Тож перебіжчики покладаються на мережу секретних маршрутів і конспіративних квартир, створену корейськими пасторами. Очолювана Чун Кі Воном організація Durihana була їх частиною.