Суд Алабами визнав заморожені ембріони дітьми. На що це вплине

Верховний суд штату Алабама (США) постановив, що заморожені ембріони — це вже люди, і тому той, хто їх знищить, може нести за це відповідальність. Водночас захисники репродуктивних прав вважають, що рішення суду ставить під загрозу процедуру ЕКЗ і вплине на сотні тисяч пацієнтів, які її потребують.

Про це пише The Washington Post.

Справа в Алабамі стосується того, чи може пацієнт, який помилково знищив заморожені ембріони інших пар, понести відповідальність за позовом про протиправну смерть. Суд вирішив, що таки може, адже «ненароджені діти теж є дітьми», і фактично надав заплідненим яйцеклітинам такий самий захист, як і народженим дітям.

У 2018 році в Алабамі надали повні особистісні права зародкам, але тоді мова не йшла про заморожені ембріони. До того ж у штаті існує майже повна заборона абортів.

Щодо загрози для проведення процедури ЕКЗ, то для якнайбільшого шансу завагітніти створюють кілька ембріонів. Якщо пацієнтка не завагітніє з першого разу, то вона зможе спробувати ще. Після того, як пацієнтка завагітніє, вибір, що робити з ембріонами, які залишилися, може бути складним. Особливо через рішення Верховного суду.

Є ймовірність, що деякі пацієнти відмовляться від процедури, а медичні установи неохоче погоджуватимуться на ЕКС, побоюючись відповідальності за утилізацію запліднених яйцеклітин. Медична асоціація штату Алабама вважає, що рішення суду може зробити ЕКЗ дорожчим або призвести до закриття клінік із лікування безпліддя чи переїзду за межі штату через підвищений ризик судових позовів.

Судді відмахнулися від таких занепокоєнь, мовляв, саме законодавча влада має забезпечити правовий захист «ненародженого життя» без винятків. Головний суддя Верховного суду Алабами Том Паркер досліджуючи «святість ненародженого життя», цитував Біблію.

«Людське життя не може бути неправомірно знищено, не викликаючи гніву святого Бога, який розглядає знищення Свого творіння як образу для себе. Навіть до народження всі люди носять образ Бога, і їхнє життя не можна знищити, не знищивши Його слави», — зачитував він.

З постанови суду не було зрозуміло, чи дозволять утилізувати ембріони у будь-який момент або з будь-якою метою. Судді зазначили, що позивачі підписали контракти, в яких вони погодилися, що їхні ембріони можуть бути знищені або передані на дослідження, якщо вони залишатимуться замороженими понад пʼять років. Суд першої інстанції не розглянув ці аргументи, і Верховний вирішив теж цього не робити.

До чого тут справа «Роу проти Вейда»

«Роу проти Вейда» — це знакова справа Верховного суду США 1973 року, за якою легалізували аборти по всій країні. У справі йшлося про закон Техасу, який передбачав тоді кримінальну відповідальність за більшість абортів. Однак Верховний суд США постановив, що право жінки на недоторканність приватного життя, передбачене Чотирнадцятою поправкою, стосується і переривання вагітності. Це рішення суду скасувало багато законів штатів, які обмежували аборти.

Утім, у червні 2022 року Верховний суд США скасував право на аборт. Ухвала ліквідувала знаменне рішення 1973 року у справі Роу проти Вейда. Це наділило суддів і законодавців повноваженнями обмежувати права людей не тільки в абортах.