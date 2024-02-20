У Києві блогеру заборонили користуватися соцмережами через підозру у виправдовуванні війни

Київському блогеру повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії рф проти України. Також йому заборонили користуватися соцмережами та месенджерами.
Про це пише Київська міська прокуратура.
Як зʼясувало слідство, 39-річний блогер називає себе політичним аналітиком і поширює виправдання війни у Telegram (6,5 тис. підписників), YouTube (26,4 тис. підписників) та у Twitter.
Прокуратура зазначила, що чоловік стверджував, мовляв, повномасштабне вторгнення в Україну розпочала не росія, а президент США, і загалом США винні в окупації частини території України, ракетних обстрілах.
Підозрюваного помістили під домашній арешт.
- На початку року СБУ знайшла чотирьох жителів Києва, які знімали «прильоти» 2 січня. З «блогерами» провели виховні бесіди, а їхні телефони перевірили. У спецслужбі нагадують, що подібні публікації розцінюються як корегування вогню, за що загрожує до 12 років тюрми.