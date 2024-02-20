У Києві блогеру заборонили користуватися соцмережами через підозру у виправдовуванні війни

Київському блогеру повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії рф проти України. Також йому заборонили користуватися соцмережами та месенджерами.

Про це пише Київська міська прокуратура.

Як зʼясувало слідство, 39-річний блогер називає себе політичним ‎аналітиком і поширює виправдання війни у Telegram (6,5 тис. підписників), YouTube (26,4 тис. підписників) та у Twitter.

Прокуратура зазначила, що чоловік стверджував, мовляв, повномасштабне вторгнення в Україну розпочала не росія, а президент США, і загалом США винні в окупації частини території України, ракетних обстрілах.

Підозрюваного помістили під домашній арешт.

Київська міська прокуратура