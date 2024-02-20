Велика Британія закрила програму Ukraine Family Scheme для українських біженців

Велика Британія 19 лютого припинила дію Програми допомоги сімʼям з України (Ukraine Family Scheme). Це одна із двох схем, яка дозволяла українським біженцям легально перебувати на території країни.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

У рамках програми Ukraine Family Scheme українські біженці могли в’їжджати до Великої Британії, якщо в них там живуть родичі. Такий тип візи давав українцям можливість навчатись, працювати й отримувати допомогу від держави протягом наступних трьох років.

Термін дії візи Ukraine Family Scheme закінчиться в березні 2025 року. До того часу потрібно знайти альтернативний варіант легального перебування у Сполученому Королівстві.

У Великій Британії учасникам програми Ukraine Family Scheme пропонують податись на програму Homes for Ukraine — в її межах британці приймають в себе українців в обмін на державну підтримку.