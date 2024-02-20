Уночі ППО знищила 23 безпілотники — на Полтавщині на промисловому обʼєкті спалахнула пожежа

У ніч проти 20 лютого росіяни атакували Україну 23 безпілотниками типу Shahed. Українська ППО знищила всі 23 дрони — їх збили в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Також росіяни запустили дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 і керовану авіаційну ракету Х-31.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Під ударом на Полтавщині опинився промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі, повідомив голова ОВА Філіп Пронін. На обʼєкті спалахнула пожежа, проте обійшлось без жертв і постраждалих.

Наслідки атаки на Дніпропетровщині. Telegram / Сергій Лисак

Наслідки атаки на Дніпропетровщині. Telegram / Сергій Лисак

На Дніпропетровщині через атаку дронів пошкоджені три дачних будинки і два автомобілі в Дніпровському районі, пише голова ОВА Сергій Лисак.