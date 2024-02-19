Найбільші банки Європи торік досягли рекордного рівня прибутку

Минулого року загальний прибуток найбільших банків Європи вперше перевищив €100 мільярдів — зростання відсоткових ставок принесло більшості з них рекордні доходи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Загальний чистий прибуток 20 найбільших банків Європи зріс до €103 мільярдів з €78 мільярдів у 2022 році.

Зростання прибутковості дозволило банкам збільшити суми, які вони повертають інвесторам, і підвищило вартість їхніх акцій, водночас індекс банків регіону зріс приблизно на 20% минулого року.

Такий масштабний стрибок прибутку буде важко повторити, оскільки вплив відсоткових ставок слабшає. Втім, багато банків досі вірять, що зростання комісійних доходів дозволить їм і надалі збільшувати чистий прибуток.

До розрахунків Bloomberg, не увійшла швейцарська UBS Group AG, чий прибуток зріс до $29 мільярдів торік завдяки придбанню Credit Suisse.