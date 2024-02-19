Медіа: ЄС розпочне військову операцію проти єменських хуситів

Міністри закордонних справ Європейського Союзу вирішили розпочати нову військову операцію для відновлення безпеки торгового судноплавства в Червоному морі.

Про це розповіли кілька дипломатів Німецькому агентству преси (DPA), передає Bild.

Військову операцію назвали «Аспіди» (грецькою «Захисник»). Вона спрямована проти єменських хуситів, тому що вони атакують морський шлях через Червоне море та Суецький канал, який є найкоротшим сполученням між Азією та Європою. Це негативно впливає на світову торгівлю.

Згоду відправити кораблі висловили Німеччина, Франція, Італія та Бельгія.

Німеччина вже спустила на воду фрегат Hessen із близько 240 військовими на борту. Військовий корабель морських сил Німеччини довжиною 143 метри прямує до Червоного моря.

Фрегат оснащений зенітно-ракетним комплексом, він також здатний моніторити повітряний простір розміром з усе Північне море, а системи озброєння — знищувати цілі на відстані до 160 кілометрів.

«Ми бачили, що вся світова економіка зазнає удару від нападів хуситів на цивільні судна. Ось чому для нас важливо, щоб ми, як Європейський Союз, зробили внесок у захист цивільного судноплавства в Червоному морі», — сказала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Пізніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення розпочали військову операцію «Аспіди», яка захистить європейські інтереси.

Що передувало

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що його також підтримує Іран. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці та в Червоному морі, через яке проходить важливий торговий шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. Авіація і кораблі того дня вдарили по аеродромах, системах ППО, ракетних майданчиках, складах і радарах. Штати готуються до тривалої військової кампанії проти хуситів.

Через ризики свої кораблі в обхід Червоного моря почали пускати великі світові контейнерні перевізники, такі як Maersk, що негативно вплинуло на бізнес.