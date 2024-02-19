«Укрпошта» випустить серію марок до 10-річчя українського спротиву

«Укрпошта» випускає новий поштовий блок «І буде весна!», присвячений десятій річниці Революції Гідності й українському спротиву.

«І буде весна!» — це випуск поштових марок із найзнаковішими світлинами часів війни на честь героїчного опору українців російському агресору, який триває вже 10 років, зазначає пресслужба.

Поштовий набір «І буде весна!» містить: блок поштової марки, художній конверт С6 та чотири листівки. Тираж блоку — 250 тисяч. Дизайнер поштового блоку, листівок, конвертів і штемпелів — Володимир Таран.

Ціна набору — 136 грн, передзамовлення уже відкрито.

Марка № 2072 «Захоплення аеропорту «Бельбек». Севастополь, 2014». Світлину епізоду захоплення аеропорту «Бельбек» у Севастополі зробив польський фотограф Куба Камінський (PAP). Укрпошта

Марка № 2073 «Любов не зупинити! Харків, 2022» Сергія Бобка (АFP) увічнює крихку мить кохання: медики-волонтери на весільній фотосесії у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку в Харкові навесні 2022 року. Укрпошта

На марці № 2074 «Світло переможе! Азовсталь. Маріуполь, 2022» — воїн у сонячних променях на «Азовсталі», легендарний автопортрет, зроблений захисником із позивним «Орест» Дмитром Козацьким у травні 2022 року. Укрпошта