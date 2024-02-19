На Харківщині ідентифікували чоловіків, які катували 16-річного підлітка під час окупації

У Куп’янському районі на Харківщині прокуратура ідентифікувала трьох чоловіків, які катували 16-річного хлопця під час окупації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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За словами правоохоронців, 15 серпня 2022 року в одному з населених пунктів Куп’янського району 16-річний хлопець повертався додому. У цей час до нього підʼїхала автівка, з якої вийшло троє озброєних чоловіків у військовій формі.

Вони затягнули хлопця силоміць до авто та відвезли до катівні, де його утримували 16 діб. За цей період хлопця змушували присідати, віджиматись від підлоги. Його постійно били, майже не годували, давали йому технічну воду замість питної, а також змушували розбирати завали від обстрілів рф.

Чоловіки прагнули отримати інформацію щодо проукраїнськи налаштованих громадян та учасників АТО/ООС на Купʼянщині. Під час окупації один із чоловіків став так званим «заместителем начальника отдела уголовного розыска Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», а інший отримав псевдопосаду «и. о. помощника участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции».