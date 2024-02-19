Уряд Угорщини відмовився приймати делегацію сенаторів США

Двопартійна делегація сенаторів США 18 лютого відвідала столицю Угорщини з офіційним візитом та закликала уряд країни негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, але урядовці відмовилися зустрічатися з сенаторами, повідомляє The Washington Post.

Сенатори розчаровані тим, що жоден член уряду Угорщини не прийняв запрошення зустрітися з делегацією.

«Зі вступом Швеції до НАТО Угорщина і ваш премʼєр-міністр зроблять велику послугу волелюбним народам світу», — заявив сенатор-республіканець Том Тілліс під час пресконференції в посольстві США у Будапешті.

За словами сенаторки-демократки Джин Шахін, розчаровує те, що жоден член угорського уряду не прийняв запрошення зустрітися з делегацією, але вона «налаштована оптимістично» і сподівається, що питання про вступ Швеції буде подано на ратифікацію, коли угорські законодавці знову зберуться на засідання 26 лютого.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі назвав відмову уряду Орбана від зустрічі «дивною і тривожною».

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто сказав у пʼятницю, що вітає візит сенаторів, але заявив, що «не варто намагатися чинити на нас тиск, тому що ми є суверенною країною».

Угорщина єдина з 31 члена НАТО досі не ратифікувала заявку Швеції.