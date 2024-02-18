У Москві організовують зʼїзд палестинських організацій. Запросили ХАМАС і «Ісламський джихад»

Наприкінці лютого в Москві відбудеться «міжпалестинська зустріч», на яку запросили терористичні угруповання ХАМАС, «Ісламський джихад» і ще 12 палестинських організацій.

Про це російському інформагентству ТАСС заявив спецпредставник путіна з Близького Сходу і країн Африки Михайло Богданов.

За словами Богданова, на захід запросили «всіх палестинських представників, які мають свої позиції в різних країнах, зокрема в Сирії та Лівані». Всі ці організації, окрім ХАМАС та «Ісламського джихаду», входять до Організації визволення Палестини.

Очікується, що міжпалестинська зустріч проходитиме з 29 лютого до 1—2 березня цього року. Захід запропонував провести міністр закордонних справ рф Сергій Лавров.

Декларована російським МЗС мета зʼїзду — «подолання внутрішнього розколу». Фактично росія хоче спробувати усунути суперечності між різними терористичними фракціями, які воюють проти Ізраїлю.