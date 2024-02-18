У Москві організовують зʼїзд палестинських організацій. Запросили ХАМАС і «Ісламський джихад»

Наприкінці лютого в Москві відбудеться «міжпалестинська зустріч», на яку запросили терористичні угруповання ХАМАС, «Ісламський джихад» і ще 12 палестинських організацій.
Про це російському інформагентству ТАСС заявив спецпредставник путіна з Близького Сходу і країн Африки Михайло Богданов.
За словами Богданова, на захід запросили «всіх палестинських представників, які мають свої позиції в різних країнах, зокрема в Сирії та Лівані». Всі ці організації, окрім ХАМАС та «Ісламського джихаду», входять до Організації визволення Палестини.
Очікується, що міжпалестинська зустріч проходитиме з 29 лютого до 1—2 березня цього року. Захід запропонував провести міністр закордонних справ рф Сергій Лавров.
Декларована російським МЗС мета зʼїзду — «подолання внутрішнього розколу». Фактично росія хоче спробувати усунути суперечності між різними терористичними фракціями, які воюють проти Ізраїлю.
- Росія підтримує терористів на Близькому Сході, зокрема ХАМАС у його війні з Ізраїлем. Це неодноразово підтверджували різні джерела. Зокрема, українська розвідка дізналася, що росіяни передали бойовикам трофейну українську зброю, здебільшого для піхоти. Також була інфомація, що зброю надавали й «Хезболлі». Про причетність росії до війни в Ізраїлі стверджував і очільник української розвідки Кирило Буданов. 24 вересня рф перемістила свій космічний апарат, який може вести радіоелектронну розвідку і перехоплювати супутникові сигнали, на геостаціонарну орбіту Ізраїлю. Також 22—24 вересня російська військова делегація відвідала Іран, який підтримує ХАМАС.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників. Зараз у полоні ХАМАС перебувають понад 130 людей — більшість з них ізраїльтяни, проте є й іноземці. Нещодавно Ізраїль підтвердив загибель 31 зі 136 заручників, які залишалися в полоні ХАМАС.