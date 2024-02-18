За час Авдіївської операції Сили оборони знищили 1 360 одиниць техніки і 5 літаків окупантів

На Авдіївському напрямку українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій.

Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року) на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали:

особовий склад — 47 186 осіб;

танки — 364;

артилерійські системи — 248;

бойові бронемашини — 748;

літаки — 5.

Про рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки заявив 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він пояснив, що керувався необхідністю зберегти життя українських воїнів. Авдіївку російські війська намагалися захопити з 2014 року, коли росія, розвʼязавши війну проти України, окупувала Крим і частини Донецької та Луганської областей.