Росія втратила в Авдіївці 17 тисяч солдатів вбитими і 30 тисяч пораненими

Російські окупанти під час наступу на Авдіївку Донецької області втратили вбитими 17 тисяч військовослужбовців. Про це 17 лютого в інтервʼю ВВС повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.
За його словами, загалом армія російських окупантів у боях за Авдіївку втратила 47 тисяч осіб.
Лиховій нічого не сказав про втрати Сил оборони в Авдіївці, але, за словами президента України Володимира Зеленського, «на одну смерть українця було сім смертей росіян».
- Про рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки заявив 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він пояснив, що керувався необхідністю зберегти життя українських воїнів. Авдіївку російські війська намагалися захопити з 2014 року, коли росія, розвʼязавши війну проти України, окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей.