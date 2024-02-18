Данія передала Україні всю свою артилерію і закликала Захід зробити те саме

На Мюнхенській безпековій конференції премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила, що її країна передала Україні всю свою артилерію. Вона звернулася до колег із закликом передати ЗСУ ту зброю, яка є в їхньому розпорядженні, оскільки в Україні вона потрібніша.

Фредеріксен нагадала, що європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї як на перепону збільшенню постачань.

«Україна в нас просить боєприпаси та артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки не використовуємо. Їх треба передати Україні», — наголосила премʼєрка Данії.

Метте Фредеріксен також заявила про те, що європейцям не варто чекати на розвʼязання кризи з ухваленням фінансування постачань з США для ЗСУ. «Байдуже, до чого прийдуть у США, але ми, європейці, маємо захистити себе. Це війна на європейському континенті», — нагадала вона.

«Військова техніка, а не слова. Словами цю ситуацію не вирішити», — резюмувала Метте.