У Молдові знову виявили уламки безпілотника

У Молдові вдруге за шість днів знайшли уламки безпілотника Shahed неподалік від кордону з Україною — ці безпілотники росія використовує для атак на південь України. Уламки впали поблизу селища Етулія Вулканештського району.

Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови.

Фрагменти безпілотника знайшли в полі приблизно за 2 км від молдовсько-українського кордону і приблизно за 5 км від Етулії. Уламки перевірили спеціалісти — вони не несуть загрози для людей.

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Раніше на цьому тижні, 11 лютого, уламки безпілотника Shahed знайшли в тому ж районі. Тоді поліція стверджувала, що знайдені уламки — уламки одного з безпілотників, збитих українською ППО в ніч на 10 лютого.