Bloomberg: Велика Британія і союзники планують передати Україні нові дрони з підтримкою ШІ

Велика Британія співпрацює із союзниками, зокрема зі США, щоб надати Україні тисячі нових дронів із підтримкою штучного інтелекту. Їх можуть поставити найближчими місяцями, проте термін невизначений.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Західні військові розробники кажуть, що ці безпілотники можуть допомогти українцям знищити деякі російські позиції. Групи безпілотників націлюватимуть на позиції росіян, і людині-оператору не треба буде контролювати кожен окремо.