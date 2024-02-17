Bloomberg: Велика Британія і союзники планують передати Україні нові дрони з підтримкою ШІ

Велика Британія співпрацює із союзниками, зокрема зі США, щоб надати Україні тисячі нових дронів із підтримкою штучного інтелекту. Їх можуть поставити найближчими місяцями, проте термін невизначений.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Західні військові розробники кажуть, що ці безпілотники можуть допомогти українцям знищити деякі російські позиції. Групи безпілотників націлюватимуть на позиції росіян, і людині-оператору не треба буде контролювати кожен окремо.
- Зараз Україна намагається спростити виробництво дронів у країні та закупівлю з-за кордону. У цьому їй допомагають, зокрема, учасники Коаліції дронів.
- Група держав-членів НАТО планує передати Україні мільйон безпілотників у межах Коаліції дронів. Головне завдання коаліції — допомогти Україні масштабувати виробництво безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби для потреб війни.