Міноборони започатковує угруповання протимінних сил у Чорному морі

Уряд ухвалив постанову, яка дозволить залучати кошти на постачання і обслуговування двох протимінних кораблів від Великої Британії — «Черкаси» і «Чернігів». Вони необхідні для розмінування Чорного моря.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

У 2022 році вивели з британського флоту два кораблі класу Sandown і назвали їх «Черкаси» та «Чернігів», вони брали участь у багатонаціональних навчаннях під українським прапором. Договір про постачання уклали Міноборони України та Британії.

У 2023 році українське Міноборони уклало угоду з британським підприємством, що обслуговує кораблі Королівського флоту. Тепер уряд виділятиме гроші на модернізацію, технічне обслуговування, обладнання і запчастини для протимінних кораблів «Черкаси» і «Чернігів».

Поки що кораблі не можуть прибути у води України — це суперечить Конвенції Монтре 1936 року, яка не дозволяє кораблям воюючих країн проходити протоками Босфор і Дарданелли.

«Ці кораблі критично необхідні Україні для розмінування акваторії Чорного моря по завершенню повномасштабної війни, адже це сучасні протимінні кораблі такого класу», — сказав командувач військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

Він зазначив, що експерти України і НАТО оцінюють, що операція з розмінування в Чорному морі триватиме від трьох до пʼяти років, а рекомендованих морських шляхів і місць стоянки суден — до шести місяців. Без таких кораблів це може тривати довше.

Нині екіпажі «Черкас» і «Чернігова» проходять підготовку в складі протимінних сил. Зокрема, військовослужбовці опановують застосування протимінної зброї, тактичні прийоми і способи розмінування акваторій за стандартами НАТО.

Команди завершили перший етап підготовки протимінних кораблів і за результатами атестації фахівців НАТО під час навчань Joint Warrior 23-II отримали позитивні оцінки. Надалі військовослужбовці проходитимуть інтенсивну підготовку до дій кораблів у будь-яких умовах — як одиночно, так і в складі зʼєднання.

Цього року «Черкаси» і «Чернігів» братимуть участь у трьох міжнародних навчаннях. На завершальному етапі експерти НАТО сертифікуватимуть кораблі на сумісність для дій у складі корабельних протимінних груп НАТО.

«Укладання відповідних договорів критично важливе. Це дозволить сформувати протимінне угруповання в Чорному морі та уникнути іміджевих втрат для України в очах стратегічного партнера», — додав заступник міністра оборони Юрій Джигир.