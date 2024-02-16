В Україні для діагностики туберкульозу вперше почали використовувати штучний інтелект

У Львівській, Івано-Франківській і Сумській областях вперше в Україні почали використовувати штучний інтелект для діагностики туберкульозу.
Про це розповіли в Центрі громадського здоровʼя МОЗ України.
Штучний інтелект проводить автоматичний аналіз, читаючи рентген-знімки, і відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легенів — це й дозволяє виявити ураження з імовірністю від одного до 100 відсотків.
Штучний інтелект для обробки діагностичних даних успішно використовують у понад 40 країнах світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, туберкульоз є другою за розповсюдженням причиною смерті у світі. Діагностика, раннє виявлення захворювання та дисципліна в дотриманні рекомендацій лікаря є запорукою успішного лікування.
Зараз Україну відносять до групи країн з високим рівнем захворювання на туберкульоз.
- У серпні 2020 року препарат «Претоманід» для лікування туберкульозу схвалило Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Україна стала пʼятою країною у світі, яка дозволила його використовувати.