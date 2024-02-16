Поліцейські ідентифікували 875 із 1 008 тіл загиблих на деокупованих територіях Харківщини

На деокупованих територіях Харківщини поліцейським наразі вдалося ідентифікувати 875 із 1 008 тіл загиблих, з яких 29 — це діти. Робота з ідентифікації триває.
Про це повідомили в Нацполіції.
Тільки в Купʼянську з населенням 135 тисяч мешканців російські окупанти вбили 200 цивільних і поранили понад 750 людей. Також через військову агресію росіян в місті пошкоджені понад 2,5 тисяч обʼєктів цивільної та критичної інфраструктури.
На початку повномасштабного вторгнення понад 30% Харківської області, а це 545 населених пунктів, були окуповані. Зараз під тимчасовим контролем росіян залишаються три десятки населених пунктів.
Поліція зареєструвала на Харківщині майже 17 тисяч воєнних злочинів окупантів.
- Після звільнення міста Ізюм у Харківській області на його околицях знайшли масове поховання 447 людей, переважно цивільних, включно з жінками й дітьми. Місто деокупували 10 вересня 2022 року. Станом на вересень 2023 року з масового поховання в Ізюмі досі не вдалося ідентифікувати 57 жертв.
- Сили оборони України розпочали контрнаступ у Харківській області 6 вересня 2022 року. Він тривав близько двох тижнів, за які українські військові встигли звільнити більшість окупованої території регіону.