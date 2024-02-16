Поліцейські ідентифікували 875 із 1 008 тіл загиблих на деокупованих територіях Харківщини

На деокупованих територіях Харківщини поліцейським наразі вдалося ідентифікувати 875 із 1 008 тіл загиблих, з яких 29 — це діти. Робота з ідентифікації триває.

Про це повідомили в Нацполіції.

Тільки в Купʼянську з населенням 135 тисяч мешканців російські окупанти вбили 200 цивільних і поранили понад 750 людей. Також через військову агресію росіян в місті пошкоджені понад 2,5 тисяч обʼєктів цивільної та критичної інфраструктури.

На початку повномасштабного вторгнення понад 30% Харківської області, а це 545 населених пунктів, були окуповані. Зараз під тимчасовим контролем росіян залишаються три десятки населених пунктів.

Поліція зареєструвала на Харківщині майже 17 тисяч воєнних злочинів окупантів.