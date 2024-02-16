США перехопили партію іранської зброї, що прямувала до хуситів

Катер берегової охорони Центрального командування США захопив зброю в Аравійському морі, яка йшла з Ірану до єменських хуситів. Це відбулося 28 січня, пише пресслужба CENTCOM.

Катер виявив судно і наблизився до нього, щоб американські військові могли висадитися. На судні команда виявила понад 200 пакетів, які містили компоненти балістичних ракет середньої дальності та підводних і надводних дронів, вибухівку, військове комунікаційне і мережеве обладнання, пускові установки протитанкових керованих ракет та інше.

CENTCOM

У CENTCOM зазначають, що прямий чи опосередкований продаж чи передача такої допомоги хуситам порушує резолюцію Ради Безпеки ООН 2216.

«Це ще один приклад зловмисної діяльності Ірану в регіоні. Їхнє постійне постачання сучасної зброї хуситам є прямим порушенням міжнародного права та продовжує підривати безпеку міжнародного судноплавства і вільний потік торгівлі», — заявив очільник Центрального командування Майкл Ерік Курілла.

Що передувало

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, яке теж підтримує Іран. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці та в Червоному морі, через яке проходить важливий торговий шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. Авіація і кораблі того дня вдарили по аеродромах, системах ППО, ракетних майданчиках, складах і радарах. Штати готуються до тривалої військової кампанії проти хуситів.

Через ризики свої кораблі в обхід Червоного моря почали пускати великі світові контейнерні перевізники, такі як Maersk, що негативно вплинуло на бізнес.