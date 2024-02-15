ЗСУ: Евакуація з Авдіївки та постачання до міста ускладнені

Евакуація з Авдіївки (Донецька область) та постачання до міста ускладнені, війська використовують запасну логістичну артерію.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

«Що стосується Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій, то ключове повідомлення щодо цього — постачання в Авдіївку й евакуація з міста ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яку підготували завчасно», — сказав він.

Росіяни намагаються пройти західніше Авдіївського коксохімічного заводу, але зустрічають там гідний опір. Загалом їм вдається просуватися вперед завдяки перевазі в особовому складі, а також у кількості артснарядів. Крім цього, постійно працює ворожа авіація.