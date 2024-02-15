ЗСУ: Евакуація з Авдіївки та постачання до міста ускладнені

Евакуація з Авдіївки (Донецька область) та постачання до міста ускладнені, війська використовують запасну логістичну артерію.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.
«Що стосується Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій, то ключове повідомлення щодо цього — постачання в Авдіївку й евакуація з міста ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яку підготували завчасно», — сказав він.
Росіяни намагаються пройти західніше Авдіївського коксохімічного заводу, але зустрічають там гідний опір. Загалом їм вдається просуватися вперед завдяки перевазі в особовому складі, а також у кількості артснарядів. Крім цього, постійно працює ворожа авіація.
- Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про 34 російські атаки в районі Авдіївки за минулу добу. Російські війська «не залишають спроб оточити Авдіївку», а українські військові «тримають оборону, завдаючи їм значних втрат», йдеться у зведенні.
- 15 лютого 3 ОШБр повідомила, що її терміново перекинули в район Авдіївки для посилення військ. Ситуація в місті вкрай критична. Окремі батальйони бригади провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили росіян на їхньому відрізку — орієнтовно 7 бригад. Ворог проводить активну ротацію своїх військ і перекидає до міста нові сили. 3 ОШБр змушена воювати на 360 градусів проти нових бригад, які заводить противник.
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