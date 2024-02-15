Співачці Таїсії Повалій оголосили підозру за підтримку війни

Співачці Таїсії Повалій оголосили підозру за трьома статтями — заклики до війни (ст. 436 КК), виправдовування агресії (ч. 1 ст. 436-2 КК) та колабораціонізм (ч. 6 ст. 111-1 КК). Їй загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Повалій виїхала до росії напередодні вторгнення, отримала там паспорт рф і публічно підтримувала війну. В інтервʼю вона вихваляла путіна і закликала захопити всю територію України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ. У вересні 2023 року Повалій давала концерт в окупованому Луганську.

Оскільки Повалій наразі в росії, її притягнуть до відповідальності після затримання.