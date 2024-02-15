США запустять космічні супутники для стеження за гіперзвуковою зброєю

Агентство протиракетної оборони (MDA) і Агентство космічного розвитку (SDA) запустять шість супутників на навколоземну орбіту — вони відстежуватимуть гіперзвукову і балістичну зброю.

Про це пише Пентагон.

Запуск запланували на 15 лютого з космічного стартового комплексу на станції космічних сил на мисі Канаверал, Флорида. На орбіту супутники доставить ракета SpaceX Falcon 9.

За словами директора агентства протиракетної оборони Хіта Коллінза, це буде ключовий момент для MDA, оскільки США входять у «новий етап попередження про ракети, відстеження і захисту».

Агентство протиракетної оборони, Агентство космічного розвитку та Космічні сили США співпрацюють у розробці супутників для гіперзвукового та балістичного космічного датчика відстеження (HBTSS), які надаватимуть якісні дані управління вогнем, необхідні для захисту від сучасних загроз.

Фахівці випробовуватимуть супутники на орбіті два роки. Протягом наступних тижнів інженери проведуть серію випробувань і перевірок, щоб переконатися, що супутники інтегруються із системою протиракетної оборони та іншими складниками місії.