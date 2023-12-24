SpaceX вивела на орбіту два супутники Бундесверу

Компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту два супутники радіолокаційної розвідки Збройних сил Німеччини (Бундесвер). Йдеться про супутники SARah-2 і SARah-3, які створила німецька компанія OHB SE.

SpaceX у короткому повідомленні в Х повідомила, що супутники вже розгорнуто на орбіті.

Їхній розробник, компанія OHB у пресрелізі уточнила, що запуск відбувся з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії 24 грудня о 14:11 за центральноєвропейським часом і тривав 25 хвилин.

Супутники SARah є наступником системи SAR-Lupe, яка експлуатується з 2007 року. Тоді супутники Німеччина запускала на орбіту спільно з росією, нині вони вважаються застарілими.

SARah-2 і SARah-3 будуть літати поруч з SARah-1 і сформують розвідувальне «сузірʼя». SARah-1 є частиною локаційної системи, яка веде спостереження за поверхнею Землі цілодобово і за будь-яких погодних умов.