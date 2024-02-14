Канада виділить Україні $44 мільйони на оборону. Частина піде на обладнання для F-16

Канада зробить внесок до Коаліції винищувачів у розмірі $44 мільйонів. Кошти підуть Україні на необхідні матеріали та обладнання для винищувачів F-16, зокрема на запчастини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.
Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер на 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»).
Цей внесок є частиною нового фінансування військової допомоги Україні на суму близько $360 мільйонів, про яке канадський премʼєр-міністр Джастін Трюдо оголосив у Києві в червні 2023 року.
Також минулого місяця Блер заявив, що Канада з лютого 2024 року виділить близько $11 мільйонів на навчання українських пілотів на F-16. Кошти підуть, зокрема, на інструкторів, літаки та допоміжний персонал. Окрім того, Канада навчатиме українських військових англійської мови.
- Формат «Рамштайн» створив міністр оборони США Ллойд Остін у квітні 2022 року задля синхронізації військової допомоги Україні та нарощування можливостей ЗСУ. Контактна група зараз обʼєднує понад 50 країн.