Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині — троє людей загинули

У ніч на 14 лютого російські окупанти масовано обстріляли ракетами місто Селидове на Донеччині. Там загинули троє людей і 12 постраждали.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Близько півночі росіяни вдарили по пʼятиповерховому житловому будинку — зруйнований один підʼїзд. Через це поранені пʼятеро людей, серед яких три дитини 7, 12 й 16 років. Потерпілих із мінно-вибуховими травмами, переламами хребта, забоями й осколковими пораненнями госпіталізували.

О першій годині ночі російське військо обстріляло медичний заклад. Там загинули 38-річна жінка, яка перебувала в лікарні на зберіганні вагітності, і 36-річна матір із сином 9 років. Травмувалися ще шестеро пацієнтів, найстаршому з яких 76 років, а наймолодшому — шість місяців.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У місті пошкоджені також інші багатоквартирні житлові будинки й автомобілі. На місці працюють правоохоронці. Розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).