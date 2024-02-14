Вдруге в історії США міністру оголосили імпічмент — це міністр внутрішньої безпеки

Палата представників США проголосувала за імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса. Це відбулося вдруге за всю історію і вперше за майже 150 років.

Про це пише CNN.

Голоси розділилися так: 214 виступили за, а 213 проти імпічменту.

Оголошення відбулося на тлі міграційної кризи й намагань Республіканської партії притягнути президента Джо Байдена та його представників до відповідальності за імміграційну політику і політику безпеки кордонів.

Республіканці Палати представників вважають, що Алехандро Майоркас скоїв серйозні проступки, керуючи безпекою південного кордону США. Водночас низка юристів розповіли CNN, що для імпічменту Майоркаса не було достатніх підстав, адже він не вчиняв державну зраду чи тяжкі злочини та не брав хабарів.

У Міністерстві внутрішньої безпеки сказали, що республіканці Палати представників «запамʼятаються в історії за порушення Конституції» після голосування за імпічмент «заради політичної вигоди». У Білому домі теж негативно відреагували на імпічмент.

В історії США тільки одному посадовцю Кабінету міністрів оголошували імпічмент. Це сталося з військовим міністром Вільямом Белнапом у 1876 році.

Це було не перше голосування Палати представників за імпічмент Алехандро Майоркаса, попереднє відбулося тиждень тому і зазнало невдачі. Це викликало невдоволення і критику як у самій Республіканській партії, так і поза її межами.

Однак існує мала ймовірність, що Алехандро Майоркасу висунуть звинувачення в підконтрольному демократам Сенаті США. Як сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, «єдина причина цього імпічменту полягає в тому, щоб спікер Джонсон ще більше заспокоїв Дональда Трампа».

Сам міністр внутрішньої безпеки надсилав листа республіканцям Палати представників, щоб захистити свою діяльність під час перебування на державній посаді перед голосуванням. За його словами, проблеми із застарілою імміграційною системою не є новими, тому він закликав Конгрес допомогти забезпечити законодавче вирішення «історично суперечливої ​​проблеми». Також він хвалив двопартійну групу сенаторів за угоду про безпеку кордонів, яку республіканці врешті-решт відкинули.

Після першої спроби імпічменту Майоркаса видання Politico пише, що його звільнення Республіканська партія обіцяла своїм виборцям ще понад пів року тому ― щойно отримала контроль над Палатою представників. Проте першого разу частина самих же республіканців проголосували проти цього (один із них навіть зʼявився в будівлі Конгресу на колісному кріслі після перенесеної напередодні операції).

Водночас республіканці не можуть домовитися і в питанні про безпеку кордонів. Вони відхилили законопроєкт про виділення допомоги союзникам і жорсткішу політику захисту кордону з Мексикою. Кілька провідних американських видань назвали це ознакою кризи в американській Республіканській партії. Спочатку республіканці самі хотіли обʼєднати захист кордону США і допомогу, зокрема, Україні, а потім відступили, прискіпавшись до дрібниць. Не останню роль у цьому зіграв і Дональд Трамп, який закликав республіканців саботувати двопартійну угоду в Сенаті.