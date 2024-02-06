Байден звинуватив Трампа в падінні підтримки республіканцями законопроєкту про безпеку кордонів і допомогу Україні

Президент США Джо Байден закликав Конгрес ухвалити пакет законів на суму $118 мільярдів, який поєднує політику охорони кордонів з допомогою Україні, Ізраїлю та іншим союзникам США.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє CBS News.

Пакет законів наштовхнувся на опозицію з боку республіканців. Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон заявив, що наступного тижня Палата представників США голосуватиме за окремий законопроєкт, який передбачає допомогу тільки Ізраїлю на понад $17 мільярдів.

У своєму виступі Джо Байден звинуватив одну людину в падінні підтримки комплексного законопроєкту з боку республіканців — експрезидента Дональда Трампа.

«Результатом усієї цієї наполегливої ​​роботи є двопартійна угода, яка представляє найсправедливіші, гуманні реформи в нашій імміграційній системі за довгий час, а також найскладніший набір реформ для безпеки кордону. Тепер усе вказує на те, що цей законопроект більше не буде переданий до Сенату. Чому? Проста причина — Дональд Трамп. Ттому що Дональд Трамп вважає, що це погано для нього в політичному плані», — заявив Байден.

І додав, що Трамп звернувся до республіканців у Палаті представників і Сенаті, погрожував їм і намагався залякати, щоб вони голосувати проти законопроєкту.

Президент США заявив, що перетворить опозицію республіканців щодо законодавства про безпеку кордону на тему передвиборчої кампанії.