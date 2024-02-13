У Фінляндії російського неонациста Петровського засудили до 40 діб умовного увʼязнення за незаконний вʼїзд до країни

У Фінляндії одного з лідерів російського нацистського угруповання «Русич» Яна Петровського, який незаконно вʼїхав у країну під новим імʼям Воїслав Торден, засудили до 40 днів умовного увʼязнення. Крім того, його зобовʼязали сплатити штраф у розмірі €80.

Про це пише фінський мовник Yle.

Воїслав Торден занесений до санкційного списку Європейського Союзу під своїм попереднім іменем Ян Петровський — саме під цим іменем йому заборонили вʼїзд до Фінляндії.

За словами прокурора, Петровський раніше звертався за візами до Греції та Франції лише під своїм новим іменем, хоча в заявах його просили вказати попереднє прізвище та імʼя при народженні. Крім того, у заяві на отримання візи до Фінляндії Петровський-Торден заперечив свою заборону на вʼїзд.

Суд стверджує, що чоловік спершу приїхав до Фінляндії 16 серпня 2022 року. За кілька днів він поїхав назад у росію і вдруге приїхав до Фінляндії 19 липня 2023 року через прикордонний пункт Ваалімаа. На засіданні Петровський заперечив навмисне порушення заборони на вʼїзд або введення фінської влади в оману — він заявив, що його заборона на вʼїзд до країни вже «могла закінчитися». Адвокати Петровського обіцяють подати апеляцію на рішення суду. Адвокат росіянина Наталія Мальгіна заявила держмедіа ТАСС, що її підзахисного «засудили до реального покарання — 40 днів увʼязнення».

Петровському вдалося потрапити до Фінляндії завдяки зміні імені та навчанню дружини, яка вступила до фінського Університету прикладних наук. У липні 2023 року його заарештували в аеропорту Гельсінкі за підозрою в участі в діяльності терористичного угруповання «Русич». У грудні 2023 року Петровського заарештували за підозрою у скоєнні воєнних злочинів в Україні — звинувачення мають висунути до 31 травня 2024 року.