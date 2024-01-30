У Фінляндії вимагають покарання для росіянина з нацистського угруповання «Русич» за незаконний вʼїзд до країни

У Фінляндії прокурор вимагає умовного увʼязнення одного з лідерів нацистського угруповання «Русич» Яна Петровського, який незаконно вʼїхав у країну під новим імʼям — Воїслав Торден.

Про це пише фінський мовник Yle.

За даними прокуратури, чоловік спершу приїхав до Фінляндії 16 серпня 2022 року. За кілька днів він поїхав назад у росію, і вдруге приїхав до Фінляндії 19 липня 2023 року через прикордонний пункт Ваалімаа.

Яну Петровському інкримінують участь у терористичних злочинах, що їх він вчинив у лавах «Русича» у 2014—2015 роках на Донеччині та Луганщині. Тому його включили до санкційного списку Євросоюзу і заборонили вʼїзд до Фінляндії.

Однак підозрюваному вдалося потрапити до Фінляндії завдяки зміні імені та навчанню дружини, яка вступила до фінського Університету прикладних наук.

Сторона обвинувачення стверджує, що Воїслав Торден намагався ввести владу в оману та обійти заборону на вʼїзд, звертаючись за візами до різних представництв та приховуючи своє колишнє імʼя.

Ян Петровський взяв участь у судовому розгляді по відеозвʼязку з вʼязниці у Вантаа й заперечував, що вчинив правопорушення. Обвинувачення вимагає 60-денного умовного увʼязнення. Суд винесе вирок у справі 13 лютого.