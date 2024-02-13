«Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд із Харкова в західному напрямку

«Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд із Харкова до Ворохти. Відтепер Харківщина й Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом та низкою популярних гірських станцій.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Поїзд № 201/202 Харків — Ворохта відправлятиметься з Харкова о 18:55, прибуватиме до Ворохти о 14:09.
У зворотному напрямку, поїзд № 201/202 з Ворохти відправлятиметься о 16:29, до Харкова прибуватиме о 12:33 наступного дня.
Зупинки передбачені на станціях Львів, Київ-Пасажирський, Миргород і Полтава-Київська.
Поїзд з Харкова відправиться 23 лютого, а з Ворохти — 24 лютого і курсуватиме через день. Квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці», чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.
- «Укрзалізниця» другий рік поспіль запустила романтичний експрес «Потяг до тебе», присвячений Дню закоханих. Цьогоріч він курсуватиме 14, 16 та 18 лютого не лише в Києві, але й у Львові.
- Також наприкінці минулого тижня «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Києва у напрямку Львова, а також між Ворохтою, Львовом, Івано-Франківськом і Коломиєю.