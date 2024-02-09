«Укрзалізниця» запускає романтичний експрес до Дня закоханих. Він курсуватиме в Києві та Львові

«Укрзалізниця» в партнерстві з Mastercard вдруге запустить «Потяг до тебе» присвячений Дню закоханих. У 2024 році романтичний експрес курсуватиме не лише в Києві, але й у Львові.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Потяги до тебе» курсуватимуть 14, 16 та 18 лютого.

Половину місць безкоштовно нададуть пораненим військовим на реабілітації.

«На пасажирів очікує романтична подорож справжнім паровозом, у новенькому вагоні, у купе на двох, під романтичну музику і з можливістю замовити спеціальне меню від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка», — зазначають в «Укрзалізниці».

Подорожі Києвом та Львовом триватимуть трохи понад дві години, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі. Відправлення 14, 16 та 18 лютого у Львові о 18:55, о 19:10 у Києві.

Квитки на цей рейс матимуть різну вартість залежно від дня тижня, ціни стартують від 304 гривень у Львові та 458 гривень у Києві. Продаж відкриється о 17:00 9 лютого, придбати квитки можна буде лише в застосунку «Укрзалізниці».

Знайти «Потяг до тебе» в застосунку можна за запитом «Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний», а також «Львів — Львів-Романтичний».

Вечеря не входить до вартості квитка, кожен замовник отримає індивідуальне посилання на спеціально розроблене меню від шефа.

В «Укрзалізниці» також зазначили, що на пасажирів-військових очікує додатковий поетичний сюрприз від Сергія Жадана.