Україна націоналізувала активи російського олігарха Саввіді майже на мільйон доларів

Вищий антикорупційний суд дозволив націоналізувати активи російського олігарха грецького походження, повідомили в Офісі генпрокурора, але імені не назвали. З відомих даних випливає, що йдеться, найімовірніше, про Івана Саввіді.
У дохід України стягнули всі корпоративні акції ПрАТ «Пентопак» і дочірнього підприємства «Атлантіс-Пак Україна», а також націоналізували комплекс нежитлових приміщень, транспортні засоби, гроші на банківських рахунках. Загалом — 23,4 мільйона гривень ($616 тисяч) і $345 тисяч.
Слідство встановило, що російський оліграх був причетний до антиукраїнської діяльності, а після початку повномасштабної війни неодноразово надавав благодійну допомогу «ДНР» з боку росії.
ДБР проводило розслідування за фактом фінансування дій для насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209 ККУ).
- У 2018 році журналісти NYT дізналися, що Іван Саввіді активно допомагав російським спецслужбам у спробі зірвати македонський референдум. На ньому розглядалося питання зміни країни, що мало відкрити їй шлях у НАТО.