Священник УПЦ МП на Дніпропетровщині отримав 5 років тюрми за виправдовування вторгнення росії

Священник Української православної церкви Московського патріархату на Дніпропетровщині отримав 5 років увʼязнення за підтримку війни росії проти України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Суд визнав його винним у виправдовуванні збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК).

Священника затримали ще у вересні 2022 року. У його помешканні при обшуках знайшли телефони, у яких були файли з кремлівською пропагандою. СБУ встановила, що протоієрей сам займався пропагандою і поширював її серед місцевих жителів. Він пропонував їм їхати до росії або на окуповані територію, щоб допомагати окупаційним військам.