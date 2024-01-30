Настоятель Вінницької єпархії УПЦ (МП) отримав два роки вʼязниці за виправдовування російського вторгнення

Настоятель одного з храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП), який вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу, отримав два роки тюремного увʼязнення.

За даними СБУ, чоловік на сторінках власного каналу в Telegram називав війну «громадянською» і поширював публікації та коментарі пресслужби РПЦ, яка виправдовувала захоплення частини території України.

Також клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових й ображав релігійні почуття вірян різних конфесій. Для маскування злочинних дій протоієрей писав у соцмережах під псевдонімом.

Крім того, клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади.

Співробітники СБУ розшукали й затримали зловмисника, який намагався переховуватися від правосуддя за різними адресами в кількох областях України.

На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Він співпрацював зі слідством, через що отримав не надто жорстке покарання.