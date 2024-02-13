Міністр оборони Італії потрапив до лікарні через проблеми із серцем

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в ніч на 13 лютого потрапив до лікарні.

Про це пишуть низка італійських медіа, серед яких Ansa, Corriere della Sera та RaiNews.

За словами представників Міністерства оборони, Крозетто зранку 12 лютого із сильними болями у грудях звернувся до лікарні Сан-Карло-ді-Нансі у Римі, після чого його негайно обстежили, а потім зробили коронарографію.

Причини госпіталізації поки що не розголошують, але за даними джерел — у Крозетто перикардит. Це гостре або хронічне запалення зовнішньої оболонки серця.