X обіцяє брендам розміщувати їхню рекламу лише біля «обраних» акаунтів

Соцмережа X оголосила, що рекламодавці незабаром зможуть розміщувати оголошення поруч із певними акаунтами. Це гарантуватиме, що реклама не опиниться біля суперечливого чи образливого контенту.

Про це написали у блозі X.

З лютого рекламодавці на X можуть розміщувати рекламу на основі підібраного списку акаунтів із преміум-передплатою за допомогою Creator Targeting.

Також рекламодавці зможуть самостійно використовувати X Ads Manager для запуску відеореклами на початку ролика на контенті обраного акаунту.

Разом з цим соцмережа X планує надати брендам можливість розміщувати рекламу лише в профілі окремого акаунту, повністю виключаючи можливість того, що їхні оголошення опиняться поруч із небажаними публікаціями.

Запуск нової кампанії для залучення рекламодавців відбувся після того, як минулого року багато брендів вилучили свою рекламу з X, адже вона почала зʼявлятися поруч із пронацистським контентом.

До того ж X намагається повернути рекламодавців на платформу і після підтримки Ілоном Маском антисемітського поста. Тоді із соцмережею призупинили рекламні контракти Apple, Disney, Comcast, Warner Brothers Discovery, Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft, IBM та інші.

А що сталося?

15 листопада власник X (Twitter) Ілон Маск підтримав твіт користувача, який написав, що «спільноти євреїв поширюють ненависть до білих людей» — у коментарі він зазначив: «Ви сказали істинну правду». У пості користувача також йшлося про те, що євреї хочуть наповнити країну небілими людьми, щоб витіснити біле населення.

Маск згодом продовжив свій допис і заявив, що виступає проти Антидифамаційної ліги та «будь-яких інших груп, які де-факто пропагують антибілий расизм, антиазійський расизм або расизм будь-якого роду».

Уже 17 листопада організація Media Matters for America опублікувала звіт про те, що побачила на X (Twitter) рекламу, за яку компанії заплатили гроші, поруч із постами, в яких цитують Гітлера, звеличують нацистів і заперечують Голокост.

21 листопада Ілон Маск подав до суду на Media Matters for America за звинувачення в антисемітизмі. У позові йдеться, що організація «маніпулювала» даними, щоб «знищити» платформу Ілона Маска. У відповідь президент Media Matters Анджело Карузоне назвав позов Маска «несерйозним» і сказав, що він «призначений для того, щоб залякати критиків X і змусити їх мовчати».