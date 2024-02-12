У Харкові через атаку дронів на нафтобазу забруднено 10 тисяч квадратних метрів землі

У Харкові через атаку дронів-камікадзе на нафтобазу 9 лютого було забруднено понад 10 тисяч квадратних метрів землі.

Про це у коментарі «Ґвара Медіа» повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції Сергій Болвінов.

За попередніми даними, стався витік дизельного пального і бензину. На базі зберігалося понад 3 800 тонн палива. Окрім забруднення землі, нафтопродукти також потрапили у річку Немишля. Поліція 12 лютого звернулася до Державної екологічної інспекції в Харківській області, яка вже відібрала зразки ґрунту та води на місцях забруднення.

Наразі справу кваліфіковано як порушення законів війни, проте розглядається питання про реєстрацію провадження за статтею екоцид.

Тим часом мер Харкова Ігор Терехов доручив міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки перевірити всі місця зберігання нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти. Він попросив бізнес поставитися до таких перевірок з розумінням.