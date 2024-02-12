Рада ЄС ухвалила перший крок для передання прибутку з заморожених активів Центрального банку рф на користь України

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, яке допоможе в майбутньому передати на користь України прибутки від зберігання заморожених активів Центрального банку росії.

Зокрема, Рада вирішила, що центральні депозитарії, які мають понад мільйон євро активів ЦБ рф, мають окремо обліковувати надзвичайні грошові залишки, що накопичуються через обмежувальні заходи ЄС, а також повинні окремо зберігати відповідні доходи.

Крім того, центральні депозитарії не можуть розпоряджатися прибутком від зберігання активів російського Центробанку. Втім, «з огляду на ризики та витрати, повʼязані з утриманням активів і резервів ЦБ рф», кожен центральний депозитарій може попросити дозволу у свого наглядового органу, щоб вивільнити частку цього прибутку.

Це відкриває Раді ЄС шлях до ухвалення рішення про можливе створення фінансового внеску до бюджету ЄС із цих прибутків для підтримки та відновлення України на наступному етапі.

Рішення Ради розʼяснює правовий статус доходів, одержаних від заморожених активів, а також встановлює правила їх зберігання та обліку для депозитаріїв, які володіють активами ЦБ на суму понад мільйон євро.