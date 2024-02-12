Зеленський: В Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп ППО

Президент Володимир Зеленський за результатами Ставки заявив, що в Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, які відбивають атаки дронів-камікадзе Shahed.

Сьогодні, 12 лютого, президент провів перше засідання Ставки за участю нових військових командувачів. Головком Олександр Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич разом із командувачами за напрямками доповіли про ситуацію на фронті. Був детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури (енергетики, обʼєктів теплопостачання, водопостачання) — усього того, що є незмінною мішенню для російських ракет і дронів.

«Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо й кількість таких груп. Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору, і я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх і допомагає», — сказав президент.

Також була доповідь про забезпечення всіх підрозділів снарядами, дронами та радіоелектронною боротьбою.

«Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння — на всіх рівнях», — додав він.