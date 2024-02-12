У Львові відкрили перший в Україні рекрутинговий центр для ЗСУ — повісток там не видаватимуть

У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії, який є незалежним від центрів комплектування. Це пілотний проєкт МОУ та Львівської міської ради.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП.

У центрі рекрутингу, який запрацював за адресою вул. Костя Левицького 67, можна буде дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ. Важливо, що центр не матиме стосунку до структур ТЦК, а рекрутери не є військовослужбовцями. Тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації.

У приміщенні нового центру рекрутингу ЗСУ щодня працюватимуть пʼять рекрутерів, які консультуватимуть усіх охочих щодо роботи в українському війську.

Міноборони України ще наприкінці минулого року почало займатися рекрутингом. Спочатку відомство уклало угоди з чотирма компаніями, які надали безплатно свої майданчики для розміщення вакансій. Це Lobby X, Work.ua, Robota.ua та OLX Україна. Також Міноборони розпочало співпрацю з Державним центром зайнятості. Це означає, що вакансії пропонуватимуть безробітним у всіх регіонах України.