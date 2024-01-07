Міністр Федоров: В Україні скоро запрацює цифровий рекрутинг до ЗСУ

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в ефірі телемарафону, що в Україні скоро запрацює проєкт для цифрового рекрутингу до лав Сил оборони України — він уже на завершальній стадії.
Спочатку почнуть набирати операторів безпілотників.
«Ми вже запустили декілька бета-тестувань із бригадами, коли шукаємо таргетовано пілотів-операторів для роти ударних дронів. Зараз тестуємо процес, яким є зворотний зв’язок від охочих вступити до лав ЗСУ», — сказав міністр, додавши, що проєкт має полегшити комунікацію, пояснити охочим, ким вони можуть стати в армії, скільки триватиме навчання, якою буде зарплата тощо.
- Наприкінці минулого року рекрутингом почало займатись Міноборони. Відомство уклало угоди з чотирма компаніями, які надали безплатно свої майданчики для розміщення вакансій. Це Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX Україна.
- На початку січня 2024 року в Міністерстві оборони повідомили про «позитивну реакцію» на вакансії у війську. 389 підрозділів розмістили оголошення про 1 847 вакансій на цих майданчиках і отримали понад 17 500 відгуків.